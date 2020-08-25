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Aktüel Burundi’de isyancıların köye saldırısında 11 kişi öldü
Aktüel

Burundi’de isyancıların köye saldırısında 11 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:25:15 -
Burundi’de isyancıların köye saldırısında 11 kişi öldü
ANKARA (AA) - Burundi’de RED Tabara (Burundi’de Hukuk Devleti için Direniş) isyancı grubunun güneydeki Rumonge eyaletinin Bugarama köyüne saldırısında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, RED Tabara isyancı grubu Bugarama köyüne saldırı düzenledi.

Gece geç saatlere kadar devam eden saldırıda, isyancılar 11 köylüyü öldürdü.

Saldırının ardından isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 isyancı öldürüldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Burundi sınırına yakın bölgeler, yaklaşık 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.
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