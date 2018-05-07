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Burun tıkanıklığı hangi hastalıkların belirtisidir?

Burun tıkanıklığının en yaygın nedeni üst solunum yolu enfeksiyon hastalıklarıdır. Bu hastalıklar genellikle geçici burun tıkanıklığına neden olur.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:32
Burun tıkanıklığı hangi hastalıkların belirtisidir?

KEMİK HASTALIKLARI

Kemik sağlığı için oksijen önemlidir. Vücut burun aracılığıyla gerekli oksijeni almadığında kemiklerin fiziksel aktivitesi azalır. Böylece burun tıkanıklığı vücudun çok çabuk yorulmasına neden olur.

GÖZ HASTALIKLARI

Burun tıkanıklığı göz sağlığını da olumsuz etkiler. Burun rahat nefes alamadığında yüz kaslarını ve gözün damarlarını zorlar. Kasılan damarlar gözde kızarıklığa neden olur. Bu da ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık sorunlarına ortam hazırlar.

BOĞAZ HASTALIKLARI

Burun tıkandığında ağızın sürekli solunum yapması boğaz enfeksiyonlarının ortaya çıkmasını neden olur. Burun hava da bulunan mikropları arındırdığı için akciğere inen nefes temizlenir. Ancak ağızdan alınan nefes temizlenmediğinden doğrudan akciğere iner. Bu durum kronik farenjit, bademcik ve boğaz iltihaplarına neden olur.

KALP HASTALIKLARI

Vücudun hava akşını engelleyen burun tıkanıklığı, kalbin kanı pompalamasını olumsuz yönde etkiler. Kalp, akciğer ve karaciğerin ihtiyacı olan kan akışını sağlayamadığından ritmi bozulur. Bu durum vücuttaki kan dolaşımınında dengesini bozar. Böylece felç, inme ve kalp krizi gibi ciddi hastalıklara neden olur.

HORLAMA

Burun tıkanıklığı aile ve sosyal çevreyi de olumsuz etkiler. Tıkanıklık horlama ve uyku apnesi gibi hastalıklara neden olur. Uyurken kesilen nefes, ani felç ya da ölümle sonuçlanabilir.

AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI

Aynı zamanda burun tıkanıklığı tat ve koku alma duyusunu azaltır. Boğaz temizlenmediğinden burnu tıkanan kişi sürekli öksürür. Direk ağızdan alınan solunum, ağız içi enfeksiyonuna ve diş etlerinin erken çürümesine ortam hazırlar.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:32
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