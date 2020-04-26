11 ayın sultanı ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başladı. Ramazan ayında vatandaşlar hangi durumlarda oruçlarının bozulabileceğini araştırıyor. Özellikle vatandaşlar “Burun kanaması orucu bozar mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Burun kanaması orucu bozar mı?

Burun kanamasının orucu bozup bozmayacağı konusunda ciddi tartışmalar bulunuyor. Kanın oruçlu kişinin midesine irade dışında kaçması gibi bir durum yaşanırsa, oruç bozulmaz. Bu hususa dayanak olarak şu ayet-i kerime örnek teşkil edebilir;

"Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme."(Bakara Sûresi: 286)

Kanın boğaza kaçmadan ağızdan dışarı atılması gibi bir durum mümkünse ve bu durum bilinçli olarak uygulanmamışsa, oruç bozulabilir. Mideye kan gitmesi durumu orucu bozabilmektedir.

Ramazan ayında burun kanaması yaşadığınız ve orucu bozmamanıza rağmen huzursuzluk yaşadıysanız ramazanın ardından kaza orucu tutabilirsiniz.