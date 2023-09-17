Buruk'tan Zaha müjdesi

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Samsunspor’u 4-2’lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün özellikle maça başlangıcımız, ilk yarıdaki oyunumuz, tempomuz, isteğimiz olumluydu. İlk yarıyı 3-0 önde bitirdik. Rakibimiz oynamaya çalışan rakipti. İkinci yarının başında çok erken gol yedik. Rakibi oyunun içerisine aldık. Biz de bir yandan 'Ne oluyor' diye düşündük. İkin golde de oyuncularımıza çarparak top gol oldu. Devamında bir yandan gol yedikçe rakibi daha çok ayağa kaldırıyorsunuz, oyunda da geriye düşünüyorsunuz. Burada yaptığımız hamlelerle, giren oyuncularla yine ofansif oyunumuzu sürdürdük, golü bulduk ve maçı bu şekilde bitirdik. Daha çok pozisyona girebilirdik. Topa daha çok sahip olabilirdik. 4-2’den sonra da çok net pozisyonlar vermesek de kendi adımıza daha iyisini yapabilirdik. Milli takım araları sonrası zordur. İlk yarıdaki oyun bizim istediğimiz oyundu. 4 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Günün sonunda kazanarak bitirdik. Bu akşam itibarıyla ligin lideri olduk. Bundan sonra da hedefimiz hep orada olmak, orada olmak Bizim için lig çok önemli. Şampiyonlar Ligi’ni tabii ki oynayacağız ama ligdeki performansımız, kazanmamız çok önemliydi. Bundan sonraki maçlarda da bunu devam ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Hakim Ziyech oyunun genelinde iyi işler yaptı"

Hakim Ziyech’in şutunda Mauro Icardi’nin kafa vuruşuyla golü atmasının hatırlatılması üzerine Buruk, "Icardi, mermiye kafasını soktu. Bu hızla topa kafayı sokup, kalenin içine atmak büyük iş. Icardi’nin golünü Icardi’ye verelim. Hakim’in de güzel bir şutu vardı. Hakim’i özellikle 45 dakika oyun aldık. Oyunun genelinde de iyi işler yaptı. Uzun süre sonra ilk maçı, daha iyi olacak. Ndombele için de aynı şeyi söyleyebilirim. Girdikten sonra orta sahada defansif anlamda kazandığı toplar oldu. Ofansif anlamda çok ileriye gitmedi. Lucas daha çok öne çıktı. Daha sonra Kaan’ı aldık, Ndombele’yi öne götürebilmek için. Takımın giren, çıkan hepsi olumlu bir görüntü verdi. Daha iyi olmak istiyoruz. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Bunun bilincindeyiz. Bugün özellikle ilk yarı bizim için önemli bir ölçüydü" şeklinde konuştu.

"Kerem Demirbay sahanın en iyilerden biriydi"

Sezonun başı olduğunu, oyuncuların performansının yükseleceğini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Dün takımla konuşmamda da 11 oyuncu yeni katılmış. Bu 11 yeni oyuncuların adaptasyonları kolay bir şey değil. Acele etmemek gerekiyor. Fiziksel ve mental olarak yukarıya çıkacağız. Bugün taraftarımızı inanılmaz bir şekilde oyuncularımıza destek verdi. Kerem Demirbay sahanın en iyilerden biriydi. İyi oynadığını düşünüyordum. Kerem’in ortada ikili oynuyorsak ikiliden biri olmasını istiyoruz. Orta sahada 3’lü oynuyorsak daha 8 numarada pozisyonunda, ofansif orta saha olarak düşüneceğiz oyunculardan biri. Bugün ikisini de yaptı. Bugün hem oyunu kurmaya yardım etti, kazanılan toplarda birçok atağımızı başlatmış oldu" açıklamasında bulundu.

"Zaha, Kopenhag maçında kadroda olacak"

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun hücumdaki 3 pozisyonda da oynayabilecek bir oyuncu olduğunu belirten Okan Buruk, "Zaha da kariyerinde hem sağ kanat oynamış hem de merkez oynamış hem de sol kanat oynamış bir oyuncu. Maç maç da bunları düşüneceğiz. Çok fazla maç oynayacağız. 6 tane üst üste maçımız var. Bu süreç içerisinde bütün oyuncularımı kullanacağım. Rakiplerimizin dizilişine göre karar vereceğiz. Zaha bir sonraki maçta kadromuzda olacak. Onu da kullanmak istiyoruz. Kopenhag maçında kadro olmasını ve bizden süre almasını düşünüyoruz" dedi.

Baskının geçen sene de olduğunu aktaran Buruk, "Geçen sene de çok önemli bir kadro kurmuştuk. Allah’ın izni ile bunun üstesinden geldik ve şampiyon olarak ligi bitirdik. Son yılların en yüksek puanı, en çok galibiyet sayısı, kırılan rekorlar, bu anlamda geçen sene bizim için olumlu geçmişti ve mutlu bir şekilde bitirdik. Bu sene aynı şekilde baskı olacak. Baskıyı da seviyoruz" açıklamasında bulundu.

"Birçok çocuğun geçen senden sonra Galatasaray taraftarı olduğunu görüyorum"

Sosyal medyanın herkesin istediği gibi bir kullanabileceği yer olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Sosyal medyada birçok trol hesap var. Bu anlamda istediği, takıma, oyuncuya, hocaya istediği gibi yüklenebilir. Sosyal medyayı iyi kullanan yazılar da var. Bunun da altını çizmek önemli. İyi yanı da kötü yanı da var. Kimin olduğu, kimin yazdırdığı belli değil. Oraya çok fazla takılmamak gerekiyor. Benim için önemli şey Galatasaray teknik direktörü olan olarak işimi ahlaklı, disiplinli, bunu en doğru şekilde yapıp işimizi devam ettirmek. Geçen seneden beri maç sayı, kazandığımız şampiyonluk, bu sene Şampiyonlar Ligi’ne girmemiz var. Saha dışında inanılmaz bir şekilde Galatasaraylıların mutlu olduğunu görüyorum. Bu benim için çok önemli. Sokakta takıma olan sevgi her geçen gün artarak devam ediyor. Birçok çocuğun geçen senden sonra Galatasaray taraftarı olduğunu görüyorum. Galatasaray takımının inanılmaz bir ivmesi var. Ben teknik adam olarak pay sahibi olduysam ne mutlu. Olumlu, olumsuz, futbolsun içerisinde hepsi olacak. Aşırı eleştiri de kafamıza takmamız gerekiyor. Aşırı övgüde de bunu yapmamız gerekiyor. İkisinin ayarını doğru bir şekilde yaptığımızda işimize net bir şekilde odaklanabiliyoruz. Benim işim Galatasaray takımını en yüksek seviyeye taşıyabilmek" şeklinde konuştu.

Dries Mertens ile aralarında bir şey olmadığını söyleyen Buruk, "O anda Mertens’in çıkışını görmedim. O yüzden bir şeyle ilgileniyordum, kaçırdım. Yoksa Mertens benim en değer verdiğim insanlardan biri. Takım içerisinde hiçbir zaman yapacak biri de değil. 3-4 gün sonra bir maç oynayacağız. Bu da düşünerek Mertens’i oyundan aldım. İyi işler yaptı. Çıkarken görmedim" dedi.