Bursluluk ücreti ne kadar? 2021 İOKBS burs ücreti kaç para?

2021 İOKMS sınav başvurusu 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapıldı. 2021 bursluluk sınavına başvuran 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da yapıldı. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulandı.

2021 burluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Peki İOKBS bursu ne kadar 2021?

2021 bursluluk ücreti ne kadar?

310 TL olan burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenecek. 2021 yılında bu ücretin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor. Henüz 2021 yılı için resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 15’ine kadar hesaplara ödenir.

MEB İOKBS bursu kimlere verilir?

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez. Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18 inci maddesine göre yapılacaktır.