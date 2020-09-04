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Aktüel Bursluluk sınavı yarın yapılacak
Aktüel

Bursluluk sınavı yarın yapılacak

Sınava, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri girecek

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:01:47 -
Bursluluk sınavı yarın yapılacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yarın yapılacak.

Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınav, yarın saat 10.00'da başlayacak, 12.00'de sona erecek. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacak. Öğrenciler, yanlarında getirecekleri fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle sınava girecek.

T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı geçerli kabul edilecek. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler, sınava kesinlikle alınmayacak.

Öğrenciler yanlarında koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

Sonuçlar, 28 Eylül'de ilan edilecek.


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