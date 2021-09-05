Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 İOKBS ne zaman açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınavı korona salgını nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen 2021 bursluk sınavı için binlerce öğrenci büyük bir heyecanla 2021 İOKBS sınavını bekliyordu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021'de yer alan bilgilere göre 2021 İOKBS, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır. İOKBS sınavı 120 dakika sürecek.

2021 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklancak?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS nedir?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (ya da PYBS), Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

İOKBS bursluluk sınavına kimler başvururu?

- İOKBS sınavına başvuracak kişilerin KKTC ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

- Sınavın yapıldığı sene içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamış olmak,

- 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya da 11. Sınıfta eğitim görüyor durumda olmak,

- Başvuruda bulunacak olan öğrencinin eğitim görmekte olduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,

- Öğrencinin ailesine gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her sene belirlenmekte olan miktardan az olması gerekmektedir.