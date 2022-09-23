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Eğitim Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Eğitim

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

Bursluluk sınavı sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi son buldu. 4 Eylül tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için yapılan bursluluk sınavı sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 14:37:00 -
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için düzenlenen bursluluk sınavı, bu yıl 4 Eylül tarihinde yapıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katılım sağladığı sınav sonrasında, sonuçların açıklanacağı tarih merak edildi.

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından 4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; İOKBS sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi.

 

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