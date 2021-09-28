Bursluluk sınavı sonuçları 2021 nereden bakılır? İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları 2021

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları son dakika haberleri merak edilmekte. 5 Eylül 2021 Pazar günü binlerce öğrencinin katıldığı 2021 bursluluk sınavı 2021 sonuçları için nefesler tutuldu. 5 Eylül'de yapılan sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katılmıştı. 2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sınav Sonucu MEB tarafından açıklanacak. 2021 MEB Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı.

İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları 2021

2021 Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. Bursluluk sınav sonuçlarını öğrenmek isteyenler www.meb.gov.tr adresinden sorgulama işlemi yapabiliyor. 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı için MEB'in http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebiliyor. 2021 bursluluk sonuçları için tıklayın

İOKBS bursu ne zaman yatacak?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

MEB bursu kimler alır kimler alamaz?

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır.

Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan), özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.