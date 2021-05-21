5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci Sınıfların katılım sağlayacağı sınava ilişkin duyuru ise Bakan Ziya Selçuk tarafından yapılmış de 25 Nisan’da düzenlenmesi planlanan sınavın ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmişti. Adaylar Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? sorusunun yanıtını araştırıyor.

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulunmuştu.

Konuyla iligli olarak yeni sınav tarihi ise 10 Mayıs itibariyle henüz belli olmadı. Bakan Selçuk'un açıklamaları doğrultusunda İOKBS'nin bu yıl da Eylül'de yapılacağı tahmin ediliyor.