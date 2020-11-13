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Eğitim Bursluluk sınavı ne zaman?
Eğitim

Bursluluk sınavı ne zaman?

2021 yılında İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) hangi tarihte yapılacağı merak edilenler arasında. Daha önceden adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2021 yılındaki sınavına katılmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı tarihi merak ediyor. Peki, 2021 İOKBS sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:26:00 -
Bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen bursluluk sınavının 2021 yılında ne zaman yapılacağı, yeni yıla kısa bir süre kala araştırılan konular arasında oldu. Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, konuyla alakalı araştırmalara başladı. İşte, MEB'in açıkladığı 2021 İOKBS sınav tarihi hakkında detaylar…

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ne zaman?

MEB’in yayımladığı 2021 yılı sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 25 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak.

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