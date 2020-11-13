Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen bursluluk sınavının 2021 yılında ne zaman yapılacağı, yeni yıla kısa bir süre kala araştırılan konular arasında oldu. Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, konuyla alakalı araştırmalara başladı. İşte, MEB'in açıkladığı 2021 İOKBS sınav tarihi hakkında detaylar…

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ne zaman?

MEB’in yayımladığı 2021 yılı sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 25 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak.