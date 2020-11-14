2021 bursluluk sınavı başvuruları | Bursluluk sınavı ne zaman? İlköğretim ve Ortaöğrenim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) ne zaman yapılacağı merak konusu. Milyonlarca öğrenci bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını, sınavın konularını araştırıyor. Bursluluk sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı nasıl? 2021 bursluluk sınavı başvuru tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim takvimine bakıldığında 5,6,7,8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların katılacağı bursluluk sınavı 25 Nisan 2021'de yurt genelinde yapılacak. 100 sorunun sorulacağı sınav 120 dakika sürecek. Bursluluk sınavı 25 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

Bursluluk sınavı konuları neler? | Bursluluk sınavı konuları 2021

Bursluluk sınavına girmek isteyenler hangi konuların sınava dahil olduğunu araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Bu sınava girecek öğrencilerimiz bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10’uncu ve 11’uncu sınıf öğrencilerimiz 9’uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9’uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak” dedi.