Bursluluk sınavı ertelendi mi? İOKBS bursuluk sınavı en zamana ertelendi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, HaberTürk TV'de canlı yayınlanan "Açık ve Net" programında soruları yanıtladı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamalarda bulunan Selçuk 25 Nisan'da yapılması beklenen Bursluluk Sınavının (İOBKS) ileri bir tarihte yapılacağını bildirdi. Öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ve AKS, MEB'in belirlediği takvime göre organize edilecek.

2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

İOKBS bursluluk sınavı en zaman olacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurarak, şu ifadeleri kullandı: "1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruz söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik."

İOKBS bursluluk sınavına kimler başvurabilir?

MEB İOKBS bursluluk sınavına başvurmak için bazı şartlara uygunluk göstermeniz beklenir. Bu şartları sırayla yazmak gerekirse;

KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,

Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,

Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,

Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.