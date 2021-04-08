Bursluluk sınavı ertelendi MEB İOKBS sınavını ne zamana ertelendi?
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS bursluluk sınavının ertelendiğini duyurdu. 25 Nisan'da yapılması planlanan 2021 bursluluk sınavının hangi tarihe ertelendiği merak ediliyor. Peki, MEB İOKBS sınavını ne zamana ertelendi? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı bursluluk sınavının ertelendiğini duyurdu. Bursluluk sınavına katılmak isteyen 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ile lise 9,10,11. sınıf öğrencileri başvurularını gerçekleştirdi. İOKBS sınavı, 100 soru üzerinden yapılacak. Söz konusu sınavda başarılı olan öğrencilere maddi destek sağlanacak.
MEB İOKBS sınavını ne zamana ertelendi?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan tarihinde yapılması planlanan bursluluk sınavının ertelendiğini açıkladı. Busrluluk sınavının hangi tarihe ertelendiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.