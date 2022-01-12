Milli Eğitim Bakanlığı her yıl ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik bursluluk sınavı düzenliyor. 2022 yılı İOKBS'nin yapılacağı tarih açıklandı.

Bursluluk sınavı 2022 İOKBS sınavı ne zaman?

Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak. Geçtiğimiz yıl ise sınav 05 Eylül 2021'de yapılmış ve sınavın başvuru işlemleri, 08-26 Şubat 2021 tarihlerinde alınmıştı.

İOKBS nedir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır.

İOKBS puanı nasıl hesaplanır?

İOKBS öğrencinin 100 soruya verdiği yanıtlar, optik okuyucularla doğru ve yanlış sayısı hesaplanır. İOKBS doğru ve yanlış sorular analiz edilir. Yanlış yanıt sayısının üçte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanır. Bütün öğrenciler için dört farklı ham puan hesaplanır.

İOKBS sınavına kimler başvuru yapabilir?

KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,

Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,

Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,

Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.