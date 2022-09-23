İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) 4 Eylül Pazar günü gençekleştirildi. Sınava girenler ise sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?

Bursluluk sınav sonuçları 2022

5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıf öğrencileri 4 Eylül'de Bursluluk sınavına girdi. Sınav sonuçları bugün MEB tarafından ilan edilecek. Sonuçların birkaç saat içerisinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.