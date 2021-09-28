Bursluluk sınav sonuçları 2021 son dakika! İOKBS taban puanları parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlar

İOKBS sonuçları 2021 MEB. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da gerçekleştirildi. Bursululuk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren MEB gov tr üzerinden İOKBS sonuçları erişime açılacak. Bursluluk sınav sonuçları için tıklayın. Peki MEB bursu kimler alır, parasız yatılılık bursu alma şartları neler?

Bursluluk parası ne zaman yatar?

Parasız yatılı öğrenciler en yakın PTT şubesine müracaat ederek alacakları PTT kart ile ödenir. 2021 Eylül ayı harçlığı öğrenci başına 49,44 TL, 2021 yılı sosyal yardımı ise öğrenci başına 395,55 TL’dir.

MEB İOKBS bursu kimler alır?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve

8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

MEB parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlar

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında kontenjan dağılımı ile parasız yatılı öğrenci yerleştirmelerinde kontenjan dağılımı nasıl yapılır?

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir. Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2021 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

5. sınıf bursluluk puanı

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. sınıf bursluluk puanı

Diğer Çocuk Kontenjanı: 419,755

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 172,85

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 118,702

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 415,313

7. sınıf İOKBS bursluluk sınavı puanı

Diğer Çocuk Kontenjanı: 409,379

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 163,983

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,643

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 410,205

8. sınıf İOKBS bursluluk puanı

Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631

9. sınıf İOKBS bursluluk sınavı kazanma puanı

Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631

10. sınıf İOKBS bursluluk sınavı kazanma puanı

Diğer Çocuk Kontenjanı: 388,864

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 187,762

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 138,222

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 338,206

11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı kazanma puanı

Diğer Çocuk Kontenjanı: 405,668

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 205,417

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 148,879

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 352,656