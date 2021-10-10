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Eğitim Bursluluk kartı ne zaman verilecek 2021
Eğitim

Bursluluk kartı ne zaman verilecek 2021

İOKBS bursu nereden çekiliyor? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri 5 Eylül 2021'de İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı'na girdi. Sınav sonuçları 28 Eylül 2021'de ilan edildi. Sonuçların ardından pek çok kişi bursunu ne zaman çekeceğini araştırmaya başladı. Peki, bursluluk sınavı sonucunda ödeme ne zaman hesaplara yatar? Burs kartı ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-10-10 14:06:00 -
Bursluluk kartı ne zaman verilecek 2021

İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı sonuçları 28 Eylül’de açıklandı. Sınavda başarılı olanlar ise ne zaman nereden burslarını alabileceklerini araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı sonrasında banka kartı ne zaman verilecek?

Bursluluk kartı ne zaman verilecek 2021

İOKBS bursunun ekim ayının ortasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Öğrenciler burslarını Vakıfbank’tan çekecek. Bu sebeple ebeveynler çocukları için Vakıfbank’ta hesap açtırdı. İOKBS burs kartları öğrencilere okul müdürlüğü tarafından mavi bir zarf içerisinde verilecek. İOKBS kartının şifresi söz konusu zarfın içerisinde mevcut olacak. İsteyen öğrenciler ve velileri Vakıfbank ATM'lerinden şifreyi değiştirebilir.

Söz konusu banka kartından para çekilebileceği gibi hesapta para varsa alışverişlerde de kullanılabiliyor. Ancak İOKBS burs kartı internet alışverişlerine kapalı durumda.

 

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