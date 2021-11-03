Bursaspor'un en skorer oyuncu Massimo Bruno

11 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de Bursaspor adına en çok skora etki eden isim Massimo Bruno oldu.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup eden Bursaspor'da en çok skora etki eden futbolcuların başında Massimo Bruno geldi.

28 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 3 asistle toplam 5 gole doğrudan etki etti.

Bruno'yu, 3 gol, 1 asistle Batuhan Kör, 2 gol 2 asistle İsmail Yüksek, 1 gol 3 asistle de Namiq Alasgarov takip etti. Bursaspor'un golcü futbolcusu Tim Matavz ise 1 golde kalması dikkatlerden kaçmadı