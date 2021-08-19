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Spor Bursaspor’dan kritik ziyaret
Spor

Bursaspor’dan kritik ziyaret

Bursaspor Kulübü önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Hayrettin Gülgüler ve 2. başkanı Emin Adanur, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki idare merkezinde bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 16:27:00 -
Bursaspor’dan kritik ziyaret

Bursaspor Kulübü önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Hayrettin Gülgüler ve 2. başkanı Emin Adanur, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki idare merkezinde bir araya geldi. 

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler ve 2. Başkan Emin Adanur, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. TFF'nin Riva'daki idare merkezinde gerçekleşen nezâket ziyaretine TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan da katıldı. Ziyarette Başkan Özdemir, konuklarına A Millî Takımı forması takdim etti. Görüşmede Bursaspor’un geleceği ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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