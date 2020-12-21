Bursaspor'dan İstanbul'a karşı tarihi geri dönüş!
TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında, Bursaspor 3-0 geriye düştüğü maçta İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında İstanbulspor evinde Bursaspor'u ağırladı. Mücadelenin 70. dakikasına 3-0 yenik giren yeşil-beyazlılar, müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldılar.
İstanbulspor'un gollerini 5., 12. dakikada Rroca ve 70. dakikada Onur Ergün kaydetti. Bursaspor'un gollerini ise 72. dakikada Ali Akman, 76. dakikada Emirhan Aydoğan ve 90+3. dakikada Onur Atasayar attı.
İstanbulspor bu sonuçla puanını 22'ye, Bursaspor ise 21'e çıkardı.
İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor'a konuk olacak. Bursaspor ise aynı haftada Eskişehirspor'u konuk edecek.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Uygar’ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Rroca’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rroca’nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
48. dakikada Ali’nin ortasında ceza sahası içinde Abazaj’ın yaptığı kafa vuruşunda topu kaleci Ataberk kornere çeldi.
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Onur’un plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
72. dakikada ceza sahası içine açılan ortada topla buluşan Ali Akman’ın şutunda top ağlarla buluştu. 3-1
76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emirhan’ın sert şutunda top ağlara gitti. 3-2
90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onur’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-3