Bursaspor Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1.Lig 8. hafta
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Peki, Bursaspor Ümraniyespor maçı ne zaman? Bursaspor Ümraniyespor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...17 Ekim 2019 Perşembe 19:10
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Peki, Bursaspor Ümraniyespor maçı ne zaman? Bursaspor Ümraniyespor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Bursaspor Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bursaspor Ümraniyespor maçı 19.10.2019 Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Mücadele Bein Max 1den canlı olarak yayınlanacak.
TFF 1. Lig 8. hafta fikstürü
18 Ekim Cuma
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)
19 Ekim Cumartesi
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor (Stadı açıklanmadı)
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