Bursaspor-Ceyhanspor maçı kaç kaç bitti?
Bursaspor maç sonucu | Türkiye Kupası 3.tur maçında Bursaspor sahasında Ceyhanspor'u konuk etti. Futbolseverler maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Bursaspor-Ceyhanspor maçı kaç kaç bitti? Bursaspor-Ceyhanspor maç sonucu
Ziraat Türkiye Kupası 3.turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanan turda maçlar 28 Ekim Perşembe günü de devam edecek. Peki, Bursaspor-Ceyharspor maçı ne oldu?
Bursaspor-Ceyhanspor maçı kaç kaç bitti?
Saat 18.00'de başlayan mücadele Bursaspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sürüyor.