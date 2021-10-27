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Spor Bursaspor-Ceyhanspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Bursaspor-Ceyhanspor maçı kaç kaç bitti?

Bursaspor maç sonucu | Türkiye Kupası 3.tur maçında Bursaspor sahasında Ceyhanspor'u konuk etti. Futbolseverler maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Bursaspor-Ceyhanspor maçı kaç kaç bitti? Bursaspor-Ceyhanspor maç sonucu

Yeniakit Publisher
2021-10-27 19:35:00 -
Bursaspor-Ceyhanspor maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 3.turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanan turda maçlar 28 Ekim Perşembe günü de devam edecek. Peki, Bursaspor-Ceyharspor maçı ne oldu?

Bursaspor-Ceyhanspor maçı kaç kaç bitti?

Saat 18.00'de başlayan mücadele Bursaspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sürüyor.

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