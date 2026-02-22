Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu

Gazeteci Ferhat Murat, Saadet Partisi tarafından Yenikapı’da düzenlenen iftar organizasyonuna ilişkin maliyet ve sponsorluk sorularını gündeme taşıdı. İftar sofrasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kurulmasına dikkat çeken Murat, organizasyonun finansmanının kim tarafından karşılandığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

“MALİYETİ KİM ÜSTLENDİ?”

Murat, iftar organizasyonunun “Adalet Sofraları” adıyla düzenlendiğini belirterek, bu ismin İBB sponsorluğunda belirlenip belirlenmediğinin de kamuoyuna net şekilde açıklanması gerektiğini ifade etti.

“Bu sofranın maliyetini Saadet Partisi mi üstlendi, yoksa İBB mi üstlendi?” sorusunu yönelten Murat, özellikle belediyeye ait bir tesiste düzenlenen organizasyonlarda kamu kaynaklarının kullanılıp kullanılmadığının şeffaf biçimde ortaya konulmasının önemine vurgu yaptı.

SİYASİ MESAJ İDDİASI

Gazeteci Murat, organizasyona CHP Genel Başkanı ve diğer parti yöneticilerinin katılımını hatırlatarak, etkinliğin siyasi mesaj içerip içermediğinin de tartışma konusu olduğunu belirtti.

“Adalet Sofraları” isminin dolaylı biçimde Ekrem Imamoglu’na bir gönderme olup olmadığına dair iddiaların kamuoyunda konuşulduğunu ifade eden Murat, Saadet Partisi’nin bu konuda açık bir tutum ortaya koymasının şeffaflık açısından önemli olacağını dile getirdi.

“FATURA AÇIKLANIRSA GÜZEL OLUR”

Murat, bir gazeteci olarak bu soruların sorulmasının doğal olduğunu belirterek, “Saadet Partisi çıkıp ‘Bakın, faturamız burada, ödemesini biz yaptık’ derse bu şeffaflık adına güzel olur” değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun finansmanına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.