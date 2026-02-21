  • İSTANBUL
Dünya Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı
Dünya

Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı

İran, 24 Şubat'ta ülkenin doğusu ve batısında askeri atış faaliyeti nedeniyle NOTAM yayımladı

İran, ülkenin doğu ve batı hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle Havacılara Bildiri (NOTAM) yayımladı.

İran Sivil Havacılık Kurumu, askeri faaliyetin 24 Şubat'ta ülkenin doğusundaki Kirman eyaletinde ve batısındaki İlam eyaletindeki hava sahalarında yapılacağı bilgisini verdi.

 

Tatbikat süresince söz konusu bölgede yer seviyesinden 8 bin ila 11 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği bildirildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde 25 Şubat, 28 Şubat, 3 Mart ve 6 Mart'ta da askeri atış faaliyetleri planlandığı aktarıldı.

