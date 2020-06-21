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Yerel

Bursa’nın İznik ilçesinde önce dolu ardından sel

Bursa’nın İznik ilçesinde 15 dakika boyunca aralıksız yağan dolu hayatı felç etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 18:31:10 -
Bursa’nın İznik ilçesinde önce dolu ardından sel

Bursa’nın İznik ilçesinde 15 dakika boyunca aralıksız yağan dolu hayatı felç etti. Misket büyüklüğündeki buz taneleri başta meyve ağaçları olmak üzere ekili alanlara zarar verdi.


İznik ilçesinde son bir haftadır sağanak yağmur bugün de etkisini devam ettirdi. Akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın ardından başlayan sağanak yağış bir süre sonra yerini misket büyüklüğünde doluya bıraktı. Aralıksız 15 dakika boyunca devam eden dolu yağışı sebebiyle ilçede hayat felç olurken, vatandaşlar araçlarını doludan zarar görmemesi için korunaklı bölgelere kaçırmaya çalıştı. Şiddetli dolu yağışı ilçedeki meyve ağaçları ile ekili tarım arazilerine de büyük ölçüde zarar verdi. İlçe Ziraat Odazı tarafından zararın boyutunun tespit edilmeye çalışıldığı bildirildi.



Dolunun ardından sel


İznik’de şiddetli dolu yağışının ardından devam eden şiddetli yağmur ilçe merkezinde sele yol açtı. Özellikle İznik Adliyesi ile hastanenin bulunduğu bölgede caddeleri su bastı. BUSKİ ekipleri kapanan yolları aralıksız devam ettirdiği çalışmalarla açmaya çalışırken bazı araçların sel suları sebebiyle yolda kaldığı görüldü. Taşan rögarlar kapaklarını açmaya çalışan vatandaşlar yollara dolan sel sularını tahliye etmek için uğraş verdi.

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