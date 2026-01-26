  • İSTANBUL
Kobi Bursa’nın “İhracat kahramanları” aynı masada buluştu
Kobi

Bursa’nın “İhracat kahramanları” aynı masada buluştu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa’nın "İhracat kahramanları" aynı masada buluştu

'Ihracatın Kahramanları' projesinin Bursa buluşması BTSO ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleşti.

Bursa, ihracatta sahip olduğu güçlü konumu bu kez e-ihracatla büyütmeye hazırlanıyor. Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen "İhracatın Kahramanları" projesi il buluşmalarının yenisi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Bursa’nın ihracattaki potansiyeli değerlendirilirken, ihracatı geliştirici adımlar atıldı.

 

Ticaret Bakanlığı’nın gösterdiği hedef doğrultusunda ihracatın geliştirilmesi çalışmalarından oluşan "İhracatın Kahramanları" projesi ile ihracata yeni başlamış ya da başlamak isteyen KOBİ ölçeğindeki işletmelerin e-ihracat başlığında yönlendirilmesi amaçlanıyor. Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen ve Anadolu’nun farklı illerinde düzenlenen etkinliklerden oluşan projenin yeni buluşması ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı.

 

Bursa’nın ihracat potansiyeline değinen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, "Günümüzde dünyanın en değerli vitrinleri, akıllı telefon ekranlarında yer alıyor. Ürünlerin küresel pazarlara açıldığı bu yeni düzende dijital varlık, fiziksel mekânlardan çok daha stratejik bir anlam kazanıyor. Bizler de firmalarımızın yeni nesil üretim modellerine ve dijital uygulamalara hızlı ve etkin biçimde adapte olabilmeleri amacıyla seminerler, paneller ve konferanslar düzenliyoruz. Özellikle e-ticaret, e-ihracat ve dijital pazarlama başlıklarında Alibaba gibi önde gelen firmalarla iş birliğinde tüm sektörleri kapsayan nitelikli organizasyonlarla iş dünyamızı geleceğe hazırlıyoruz. BTSO olarak Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde, Bursa’mızı e-ticaret, e-ihracat ve dijital ticaret alanında bölgesel değil küresel ölçekte söz sahibi merkezlerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Bursa merkezli bir pazaryeri oluşturma hedefiyle yürüttüğümüz konsorsiyum çalışmaları da kararlılıkla sürüyor. E-ticaret ve e-ihracatı, dış ticaretimizi büyütecek en stratejik araçlardan biri olarak görüyor; girişimcilerimizin özellikle sınır ötesi e-ticarette aktif rol almasını hedefliyoruz. Bugün burada BTSO Akademi, Güvenilir Ürün Platformu ve Alibaba.com iş birliğinde e-ihracatı konuşurken, bu başlığın firmalarımız için bir alternatifinin olmadığını net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor" dedi.

 

Etkinliğin açılışında konuşan Alibaba.com Kuzey APAC Genel Müdürü ve Türkiye Ülke Müdürü Michael Yu, "Güçlü bir sanayi mirasına ve küresel ticaret için daha da güçlü bir vizyona sahip olan Bursa’da bugün sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk.Alibaba.com olarak, ihracatın sadece ürünleri yurt dışına satmaktan ibaret olmadığına yürekten inanıyoruz. İhracat; dayanıklılık inşa etmek, sürdürülebilir büyüme oluşturmak ve işletmeler için yeni kapılar açmak demektir. Ve her başarılı ihracat hikâyesinin arkasında bir kahraman vardır; sınırların ötesini düşünmeye cesaret eden bir girişimci. İhracatın Kahramanları, Türkiye’nin üretim gücünü ön plana çıkarmak ve firmalarımızı dijital ihracatta desteklemek amacıyla Güvenilir Ürün Platformu ile birlikte hayata geçirdiğimiz özel bir inisiyatiftir. Bugün burada, uluslararası pazarlara açılmak, pazarlarını çeşitlendirmek ve küresel ölçekte rekabet etmek için cesur adımlar atan Bursa’nın İhracat Kahramanlarını kutlamak için bulunuyoruz. Sizlerin başarı hikâyeleri yalnızca bu bölgeye değil, Türkiye genelinde ve ötesinde binlerce işletmeye ilham veriyor. Bursa her zaman güçlü bir üretim merkezi olmuştur. Bugün ise aynı zamanda küresel bir ihracat üssüne dönüşüyor. Bu dönüşümü mümkün kılan sadece teknoloji değil; insanlar sizlerin vizyonu, uyum yeteneği ve uluslararası büyüme konusundaki cesareti.Bugünkü etkinliğin ilham verici, pratik bilgiler sunan ve güçlü bağlantılar kurulmasına vesile olan bir buluşma olmasını diliyorum. Gelin, birbirimizden öğrenelim, deneyimlerimizi paylaşalım ve birlikte daha güçlü küresel başarı hikâyeleri inşa etmeye devam edelim" ifadelerine yer verdi.

 

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ise, "Bursa ihracatta ilk dört il arasında bulunuyor. E-ihracatta da ilk sıralarda yer almasi için düğmeye basıldı. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte e-ihracatın püf noktaları anlatıldı. Bursa’da e-ihracatın istenen noktaya gelmesi Türkiye ekonomisine büyük katkı yapacak" diye konuştu.

 

Konunun en etkili isimlerinin konuşmacı olduğu söyleşi bölümü katılanlardan büyük ilgi gördü. Bursa’daki KOBİ’lerin e-ihracata yönelik sorularının cevaplandığı interaktif söyleşide Alibaba.com Türkiye İş Geliştirme ve Kanal Yöneticisi Jacob Shi, DHL Express Türkiye Perakende Kanal Geliştirme Müdürü Göksun Bayrak, BTSO E-Ticaret Komitesi Başkanı Barış Sülün, E-şeker kurucusu Fırat Parto, Ticaret Bakanlğı E-İhracat Uzmanı Medya Bayrak Sevinç ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Devlet Yardımları Şube Şefi İsmail Samet Eser konuşmacı olarak yer aldı.

 

BTSO merkez binasında yapılan etkinlikte, e-ihracat, teşvikler, pazarlama tüyoları ve ihracatı hızlandıracak birçok başlık konuşuldu. Ayrıca etkinliğe katılan KOBİ’lere e-ihracat pazaryerleri için çeşitli fırsatlar ve indirimler tanımlandı.

