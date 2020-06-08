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Yerel

Bursalı gençlerin tehlikeli yolculuğu

Bursa'da otobüsün arkasına takılan patenli gençler yürekleri ağza getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:25:00 -
Bursalı gençlerin tehlikeli yolculuğu

Bursa'da, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli 3 genç, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı.

Gemlik’e bağlı Küçük Kumla Yolu'nda, patenli 3 genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 3 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen gençler, sürücülerin çaldıkları kornalara kulak asmadı. Hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye atan gençlerin yolculuğu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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