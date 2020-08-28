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Aktüel Bursa'daki trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Aktüel

Bursa'daki trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:06:56 -
Bursa'daki trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ve İznik ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa-Orhaneli kara yolu orman deposu yakınlarında Nejat Peynirci idaresindeki 16 SEB 50 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Süleyman Duman'ın kullandığı 16 CDZ 33 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücülerden Duman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan diğer sürücü Nejat Peynirci ile eşi Merve Peynirci Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

- İznik'te tır uçuruma devrildi

Ukrayna uyruklu Mykola Lavrinenko yönetimindeki AA 3709 HO plakalı 40 ton üzüm yüklü tır, İznik-Yenişehir kara yolu kırsal Derbent Mahallesi mevkisinde çelik bariyerleri kırarak 15 metrelik uçuruma devrildi.

İtfaiye ekipleri, kazada yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Lavrinenko, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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