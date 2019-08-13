0553 313 94 23

Bursa'daki orman yangını

Yenişehir ilçesinde 50 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

13 Ağustos 2019 Salı 17:49
Bursa'daki orman yangını

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fethiye, Selimiye ve Yeniköy mahallelerinin arasında bulunan ormanlık alanda çıkan ve 50 hektar alanın zarar gördüğü yangının ardından F.A, Y.A. ve Suriye uyruklu Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

F.A, Y.A. ve Y.A, "Orman Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye, Selimiye ve Yeniköy mahallelerinin arasında bulunan ormanlık alanda çıkan ve çevredekilerin itfaiyeye haber verdiği yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 15 arazöz, 4 dozer ve 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahale etmişti. Olayda, 50 hektarlık alan zarar görmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 17:49
  1. Bursa
  2. orman yangını
  3. tutuklama
  4. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlatlık olduğunu öğrenen genç dehşet saçtı!
    1. Evlatlık olduğunu öğrenen genç dehşet..
    2. İstanbul trafiğine Süper Kupa finali..
    3. Bartın’da sahillerde boş yer kalmadı
    4. Ak Partili Mehmet Ali Şahin’den Ali..
    5. Frank Lampard: “Kulüp için çok önemli..
    6. Temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş..
    7. Çocuklarımızı sosyal medyanın..
    8. Boru patladı, su metrelerce yükseğe..
    9. İskenderun Körfezi'nde yunuslar..
    10. İsrailli milyarder Gine'deki rüşvet..
    11. Umut Meraş tercihini Fransa'dan yana..
    12. Bakanı taşıyan uçağa taciz! Rus savaş..
    13. Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Ceferin..
    14. Darende’de Kurban Bayramı coşkusu
    15. Bursa'daki orman yangını
    16. Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni
    17. Giresun'da silahlı kavga: 1 ölü
    18. Kardeşini öldürüp intihar girişiminde..
    19. Pamukkale bayram tatilinde ziyaretçi..
    20. Bayram günü evsiz kaldılar
    21. Devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi..
    22. Muğla'da orman yangını
    23. "Yüzde yüzümü vereceğim"
    24. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun..
    25. Eskişehir'de orman yangını
    26. Ormanlık alanda yangın
    27. 20 yaşındaki ablasını boynuna bıçak..
    28. Sivas’ta 50 dönüm otluk alan yandı
    29. Türkiye hava sahasından 20 saniyede..
    30. Drift yapmasını engellemeye çalışan..
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı