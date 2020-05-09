Bursa’da yollar yenileniyor

Bursa’da trafik yoğunluğu yüzünden yıllardır bakımları yapılamayan yollar, sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde konfora kavuşuyor. Geçtiğimiz hafta sonu Merinos-Acemler gidiş istikametinin asfaltını yenileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de aynı yolun geliş istikametinde yenileme çalışmalarına başladı.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da salgını fırsata dönüştürüp, yıllardır bakımı yapılamayan ana caddelere adeta hayat veriyor. İçişleri Bakanlığı’nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan illerde 11 Nisan’dan itibaren hafta sonları uyguladığı sokağa çıkma yasaklarını tarihi bir fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, normal zamanda trafik yükü nedeniyle müdahale etmenin mümkün olmadığı tüm ana arterlerde başlattığı asfaltlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Son 4 hafta sonunda Mudanya yolu başta olmak üzere, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil, Gökdere ve Merinos - Acemler arasında yaklaşık 42 bin ton asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Merinos- Acemler arasında ikinci etap

İşçi Bayramı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının 3 günü bulduğu geçtiğimiz hafta, Bursa trafiğinin adeta atar damarı olan Merinos - Acemler gidiş istikametinde çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, en son metro hattı yapılırken, yaklaşık 20 yıl önce asfalt kaplaması yapılan Merinos Acemler arasını sil baştan yenilemişti. Bu hafta sonu yasağını de en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir ekipleri, yasağın yürürlüğe girdiği ilk andan itibaren çalışmaların startını verdi. Acemler - Merinos geliş istikametinde bir taraftan freze çalışması, diğer taraftan da asfalt kaplama çalışmaları eş zamanlı olarak yapılıyor.