Bursa'da yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları dağda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları dağda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, kar yağışı izlemek isteyen 5 arkadaş araçlarıyla kırsal Kıran Mahallesi'ne geldi.Tepeye tırmanırken araçlarıyla kayaya çarpan 5 kişi burada mahsur kaldı.
Yardım talebinde bulunan 5 kişi için AFAD, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri bölgeye hareket etti. Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla 5 kişi bulundukları yerden kurtarıldı.
Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve sürücü S.B'nin ifadesi alınmak üzere İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü belirtildi.