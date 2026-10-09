Bursa’da üzücü ölüm: 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde ailesinin evinde hareketsiz halde bulduğu 63 yaşındaki adamın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Cömert Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sabahattin Ayıntap (63), sabah saatlerinde ailesi tarafından evde hareketsiz halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ayıntap'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.