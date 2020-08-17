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Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:13:03 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, gözaltına alınan M.K, S.E, İ.P, S.A, D.K, İ.F.Ü, E.M. ile O.D'nin adreslerinde, üzerlerinde ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram esrar, satışa hazır paketlenmiş kokain, 3 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 tüfek ile çok sayıda fişek ve kartuşun yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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