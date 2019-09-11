Bursa'da üvey anne katiline müebbet hapis

BURSA (AA) - Bursa'da 1999 yılında kendini astığı sanılan kadını öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıkan üvey oğlu, yeniden yapılan yargılamada müebbet hapisle cezalandırıldı.

Bursa'da 2014'te yerel mahkeme tarafından yapılan ve sanığa müebbet hapis cezası verilen yargılama, Yargıtay 1. Ceza Dairesince davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil olmadığı için bozuldu.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanık İshak Ünal (39) ile bu kişinin ve bakanlığın avukatı katıldı.

"Tasarlayarak yakın akrabasını öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Ünal, suçlamaları reddetti.

Ölen Emine Ünal'ın ağırlığının 80, kendisinin 55 kilogram olduğunu belirten sanık, üvey annesini çatı katında asmasının mümkün olamayacağını savundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık İshak Ünal'ın müebbet hapsine hükmetti.

- Olay

İshak Ünal, 1999 yılının şubat ayında polise başvurarak, kendisini evlatlık alan 56 yaşındaki Emine Ünal'ın, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ndeki evinin çatı katında iple intihar ettiği, arkasında da bir not bıraktığı ihbarında bulunmuştu.

Cumhuriyet Savcılığınca yapılan inceleme sonucu, intihar ettiği belirtilen Emine Ünal'ın ölümüyle ilgili takipsizlik kararı verilmişti.

Olaydan 14 yıl sonra, 2013'te İshak Ünal'ın arkadaşı İ.C.A, başka bir arkadaşına itirafta bulunmuştu. İ.C.A, Emine Ünal'ın, daha önce "Annemi eter alıp bayıltacağım, daha sonra da öldüreceğim" diyen İshak Ünal tarafından öldürüldüğünü söylemişti. Bu iddia üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İshak Ünal, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Otopsi kayıtlarının yeniden incelenmesi sonucu kadının midesinde alkol, ağzının kenarında da yemek artıkları bulunmasından yola çıkılarak, boğulduğu ve intihar görünümü verildiği anlaşılınca Ünal tutuklanmıştı.

Yerel mahkemenin, 2014'te sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına ilişkin verdiği karar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil olmadığı için Yargıtay tarafından bozulmuştu.