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Otomotiv Bursa’da üretilecek Dacia Duster ortaya çıktı
Otomotiv

Bursa’da üretilecek Dacia Duster ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 21:12:00 -
Bursa’da üretilecek Dacia Duster ortaya çıktı

Bursa'da üretilecek olan yeni 2024 Dacia Duster, kameralara yakalandı. İşte o görüntüler.

Geçtiğimiz günlerde 2024 Dacia Duster modelinin artık Bursa’da OYAK Renault fabrikasında üretileceğini belirtmiştik. Buna göre Dacia Duster artık Romanyalı değil Bursalı olacaktı. Araç şu anda Romanya’da üretilen 2023 modeliyle satışta. Bursa’da üretilecek modelse 2024 yeni kasa olacak. Fiyatlarda düşüş yapması beklenen yeni modelle ilgili detaylar belli olmaya başladı. Bursa’da üretilecek olan Dacia Duster casus kameralara yakalandı. İşte Bursa’da üretilecek olan Dacia Duster ile ilgili detaylar…

Kameralar görüntüledi

OYAK Renault yıllardan beridir Fransız otomobil ailesine hizmet veren bir fabrika. Megane II’lerin üretimi ile büyümeye devam eden marka şu anda Dacia’da dahil olmak üzere 3 farklı markaya otomobil üretimi yapıyor. Renault için Clio, Mitsubishi için Cold ve Dacia için de Duster.

Renault Megane üretimiyse Karsan fabrikalarına aktarıldı. OYAK Duster üretimi için otomobil üretim kapasitesini yıllık 500 bin araca çıkardı. Bunun 300 bin adetini Clio ve Cold oluşturuyor. Kalan 200 bin adetse Dacia Duster için ayrıldı. Yani yılda 200 bin adet Bursalı Duster yollara düşecek.

Duster’ın 2024 yeni kasası Bursa’da üretilecek. Araç bugün casus kameralara yakalandı. Aracın boyutlarında ufak çaplı değişimler var. Yeni Duster daha kaslı bir görünüm kazanmış. Ayrıca yerden de önceki modeline kıyasla oldukça yüksek. Off Road sevdalılarını bu haber mutlu edecek gibi gözüküyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Duster ayrıca Renault ailesi modellerinden Clio’dan feyz almış gibi gözüküyor. Duster’ın arka kapılarında herhangi bir kapı kolu gözükmüyor. Aracın arka kapılarında gizli kapı kolu tasarımına gidilmiş olabilir. Bu tasarım Dacia’ya SUV Coupe görünümü kazandırarak aracı daha sportif gösterecek.

Duster şu anda ülkemizde 613 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Aracın Bursa’da üretilmesi halinde vergi oranlarında düşüş yaşanabilir. Tedarik masraflarındaki düşüşle birlikte Duster fiyatlarında düşüşler yaşanabilir. Ayrıca Duster’ın yerli üretim statüsüne girmesi devletin vergi teşviklerinden yararlanmasına olanak sağlıyor.

Kaynak: Shift Delete

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