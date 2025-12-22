  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hint Okyanusu'nda dev iş birliği! Zenginliğimizi Türkiye ile paylaşacağız

İnsanlıktan nasibini almamış müptezel... Filistinli esirler için "timsah" istedi

Gabar'da petrolün yanına yeşil mühür! Bakanlık düğmeye bastı

Binlerce şoförün ekmeği tehlikede! CHP’li İBB'den turizm taşımacılığına dinamit

Gaffar Yakınca Ali Mahir’i böyle tanımladı! ‘Mide bulandırıcı biri’ Dünyanın tüm çöplerini toplasalar böyle bir tip çıkmaz

Her fırsatta inkar ediyorlar! Ortaylı’dan CHP’lileri çıldırtacak Osmanlı çıkışı

Ali Koç'tan Sadettin Saran yorumu! Adli kontrol kararı sonrası ilk açıklama

Petrol tankerine el konuldu! Haydut iş başında

Çin çalgı çengi işine de el attı! CHP’nin para akıttığı dansçılar kıskanacak

Babacan’dan basın özgürlüğü ve demokrasi itirafı! Avrupalılara sorunca yüzleri yere bakıyor
Yerel Bursa’da trafikte dehşet: Meclis üyesini sıkıştırıp aracını yumrukladı
Yerel

Bursa’da trafikte dehşet: Meclis üyesini sıkıştırıp aracını yumrukladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bursa’da trafikte dehşet: Meclis üyesini sıkıştırıp aracını yumrukladı

Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, Bursa’da trafikte yol verme tartışması yaşadığı bir sürücü tarafından takip edilerek saldırıya uğradı. Aracına zarar verilen ve tehdit edilen Bodur’un şikayeti üzerine yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Hamitler Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, trafikte kimliği sonradan belirlenen A.G. isimli sürücüyle yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadı. İddiaya göre Bodur'un aracını sıkıştıran ve hakaret içerikli hareketler yapan şüpheli, trafiği tehlikeye atarak meclis üyesini durmaya zorladı.

ARACIN AYNASINI KIRIP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Aracından inerek Özlem Bodur’un yanına gelen saldırgan, önce aracın dikiz aynasını kırdı, ardından kaportayı yumruklamaya başladı. O anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansırken, şüphelinin Bodur’a yönelik "Seni öldürürüm" şeklinde tehditler savurduğu öne sürüldü. Olayın ardından polis merkezine giden Bodur, yaşadığı sözlü ve fiziki saldırı nedeniyle şikayetçi oldu.

SALDIRGAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda saldırganın A.G. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaların bir kısmını kabul eden şüpheli, sevk edildiği adliyede "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, siyasi isimlerden Özlem Bodur'a destek mesajları yağarken, trafikte şiddetin her türlüsüne karşı hukuki sürecin takipçisi olunacağı vurgulandı.

 

Bursa'da 2 araç çarpıştı! 2 yaralı
Bursa'da 2 araç çarpıştı! 2 yaralı

Yerel

Bursa'da 2 araç çarpıştı! 2 yaralı

Bursa’da güvenlik kontrolü! 14 sürücüye toplamda 141 bin TL ceza
Bursa’da güvenlik kontrolü! 14 sürücüye toplamda 141 bin TL ceza

Yerel

Bursa’da güvenlik kontrolü! 14 sürücüye toplamda 141 bin TL ceza

Bursa'da eğlence mekanında silahlı çatışma: Yaralılar var!
Bursa'da eğlence mekanında silahlı çatışma: Yaralılar var!

Yerel

Bursa'da eğlence mekanında silahlı çatışma: Yaralılar var!

Bursa'da korku dolu saatler
Bursa'da korku dolu saatler

Gündem

Bursa'da korku dolu saatler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23