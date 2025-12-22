Bursa’da trafikte dehşet: Meclis üyesini sıkıştırıp aracını yumrukladı

Bursa'nın Hamitler Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, trafikte kimliği sonradan belirlenen A.G. isimli sürücüyle yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadı. İddiaya göre Bodur'un aracını sıkıştıran ve hakaret içerikli hareketler yapan şüpheli, trafiği tehlikeye atarak meclis üyesini durmaya zorladı.

ARACIN AYNASINI KIRIP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Aracından inerek Özlem Bodur’un yanına gelen saldırgan, önce aracın dikiz aynasını kırdı, ardından kaportayı yumruklamaya başladı. O anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansırken, şüphelinin Bodur’a yönelik "Seni öldürürüm" şeklinde tehditler savurduğu öne sürüldü. Olayın ardından polis merkezine giden Bodur, yaşadığı sözlü ve fiziki saldırı nedeniyle şikayetçi oldu.

SALDIRGAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda saldırganın A.G. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaların bir kısmını kabul eden şüpheli, sevk edildiği adliyede "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, siyasi isimlerden Özlem Bodur'a destek mesajları yağarken, trafikte şiddetin her türlüsüne karşı hukuki sürecin takipçisi olunacağı vurgulandı.