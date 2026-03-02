Bursa'da toprak kayması dehşeti! Dev kayalar yola savruldu, sürücü ölümden döndü

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi’nde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bölgede son dönemde etkili olan yoğun yağışlar, istinat duvarı bulunmayan bir yamaçta toprak kaymasına neden oldu. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak kütlesi aniden yola savrulurken, o esnada güzergâhta seyir halinde olan bir sürücü büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu.