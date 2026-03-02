  • İSTANBUL
Bursa'da toprak kayması dehşeti! Dev kayalar yola savruldu, sürücü ölümden döndü
Yerel

Bursa'da toprak kayması dehşeti! Dev kayalar yola savruldu, sürücü ölümden döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bursa'da toprak kayması dehşeti! Dev kayalar yola savruldu, sürücü ölümden döndü

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi’nde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bölgede son dönemde etkili olan yoğun yağışlar, istinat duvarı bulunmayan bir yamaçta toprak kaymasına neden oldu. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak kütlesi aniden yola savrulurken, o esnada güzergâhta seyir halinde olan bir sürücü büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle, kayalıklar yola savruldu. Bir sürücü kazadan kıl payı kaçarken o anlar kameraya yansıdı.

Olay gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde meydana geldi. Son zamanlarda artan yağışlar nedeniyle yol kenarındaki toprak kütlesi yola savruldu. İstinat duvarının olmaması nedeniyle kopan kayalar yola savrulurken, o sırada bölgeden geçen bir sürücü, ani manevra yaparak kaza yapmaktan kurtuldu. Araç sürücüsü kazayı kıl payı atlatırken, o anlar kameraya yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı. 

