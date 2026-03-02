  • İSTANBUL
Sadece bir gün kaldı! Ne olacaksa Türkiye uyurken olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sadece bir gün kaldı! Ne olacaksa Türkiye uyurken olacak

Dünyanın merakla beklediği "Kanlı Ay" tutulması için geri sayım başlarken, NASA’dan Türkiye’yi üzecek resmi açıklama geldi.

#1
Foto - Sadece bir gün kaldı! Ne olacaksa Türkiye uyurken olacak

Yarın gerçekleşecek "Kanlı Ay" tutulması öncesi, gökyüzü tutkunları için bu kez biraz hayal kırıklığı oluşturabilecek resmi bir NASA uyarısı var. Güneş, Dünya ve Ay'ın kusursuz bir düzlemde hizalandığı bu tarihi an, maalesef gezegenimizin her yerinden aynı anda izlenemeyecek. Salı sabahı saatlerinde Kuzey ve Orta Amerika ile Güney Amerika'nın batı kıyıları bu eşsiz anı izleyecek.

#2
Foto - Sadece bir gün kaldı! Ne olacaksa Türkiye uyurken olacak

Dünyanın dönüşüyle birlikte salı günü akşam saatlerinde nöbeti Avustralya ve Doğu Asya sakinleri devralarak Kanlı Ay'ı net bir şekilde görecekler. Orta Asya ve Güney Amerika'nın büyük bir bölümü, tutulmanın tamamını değil ancak kısmi (yarı gölgeli) evrelerini izleme şansı bulacak. Ne yazık ki Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa kıtası ve Afrika, Dünya'nın konumlanması ve gündüz saatlerine denk gelmesi nedeniyle bu astronomik olayı çıplak gözle göremeyecek.

#3
Foto - Sadece bir gün kaldı! Ne olacaksa Türkiye uyurken olacak

AP ve NASA verilerine göre, her yıl 4 ila 7 arasında farklı güneş ve ay tutulması yaşanıyor, ancak salı günkü "Tam Ay Tutulması"nı özel kılan detaylar şunlar: Dünya, tam olarak Güneş ve Ay'ın arasına giriyor ve devasa gölgesini tamamen Ay'ın üzerine düşürerek onu karanlıkta bırakıyor.

#4
Foto - Sadece bir gün kaldı! Ne olacaksa Türkiye uyurken olacak

Ay tamamen karanlıkta kalmasına rağmen simsiyah olmaz. Dünya'nın atmosferinden süzülen güneş ışınları tıpkı bir mercekten geçer gibi kırılır. Mavi ışık atmosferde saçılıp kaybolurken, daha uzun olan "kırmızı ve turuncu" dalga boyları Ay'ın yüzeyine ulaşarak ona bu ürkütücü ama büyüleyici rengi verir. Güneş tutulmalarının aksine, ay tutulmalarını izlemek gözler için tamamen güvenlidir. Özel bir filtreye veya teleskoba ihtiyaç yoktur; sadece açık ve bulutsuz bir gökyüzü yeterlidir.

#5
Foto - Sadece bir gün kaldı! Ne olacaksa Türkiye uyurken olacak

Yarınki tutulmayı kaçıran Avrupa ve Afrika sakinleri, önümüzdeki ağustos ayında gerçekleşecek olan bir sonraki "kısmi" ay tutulmasını çıplak gözle izleyebilecek, ancak Ay'ın tamamen kırmızıya büründüğü böyle devasa bir "Tam Ay Tutulması" şöleni için insanlık 2028 yılının sonuna kadar beklemek zorunda kalacak.

