Sadece bir gün kaldı! Ne olacaksa Türkiye uyurken olacak

Ay tamamen karanlıkta kalmasına rağmen simsiyah olmaz. Dünya'nın atmosferinden süzülen güneş ışınları tıpkı bir mercekten geçer gibi kırılır. Mavi ışık atmosferde saçılıp kaybolurken, daha uzun olan "kırmızı ve turuncu" dalga boyları Ay'ın yüzeyine ulaşarak ona bu ürkütücü ama büyüleyici rengi verir. Güneş tutulmalarının aksine, ay tutulmalarını izlemek gözler için tamamen güvenlidir. Özel bir filtreye veya teleskoba ihtiyaç yoktur; sadece açık ve bulutsuz bir gökyüzü yeterlidir.