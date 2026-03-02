ABD'li siyasetçiden Türkiye uyarısı: Herkes uyansın, Türkiye bir NATO üyesidir!

ABD’li Cumhuriyetçi siyasetçi Marjorie Taylor Greene, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Türkiye’ye yönelik iddialarına tepki gösterdi.

Greene, Türkiye’nin bir NATO üyesi olduğunu vurgulayarak, bu tür söylemlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bennett’in Türkiye ve Katar’ı odağına alarak, "Türkiye'nin İsrail için büyüyen bir tehdit" olduğu yönündeki iddiasına Greene'den sert bir cevap geldi.

"TÜRKİYE BİR NATO ÜYESİDİR, HERKES GÖZÜNÜ AÇSIN"

Greene, Bennett'in "Türkiye, yeni İran'dır." dediği, 16 Şubat 2026'da gerçekleştirdiği bir konuşmanın görüntüsünü alıntılayarak tepkisini ortaya koydu.

Bennett'a, "Merhaba. Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın." sözleriyle karşılık veren Greene, müttefiklik vurgusu yaptı.

TRUMP’IN İRAN POLİTİKALARINA VE SAVAŞ KARARINA ELEŞTİRİ

Bir dönem Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Greene, Trump'ın İran'a yönelik saldırı hamlesini de eleştiren isimler arasında yer aldı.

Bu tutumun seçim vaatleriyle örtüşmediğini savunan Greene, "Bu, 'Önce Amerika' yaklaşımına uygun değil, Trump savaşları sona erdirme vaadiyle başkan oldu." ifadelerini kullandı.

5 Ocak tarihinde Kongre'den ayrılacağını açıklayan Greene, ABD'nin İsrail'e sağladığı desteği de sorgulamaya devam ediyor.

"TÜRKİYE İSRAİL İÇİN BÜYÜYEN BİR TEHDİT"

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 16 Şubat'ta yaptığı konuşmada Türkiye ile Katar'ı hedef tahtasına koymuştu. Bennett, bölgedeki dengelerin değiştiğini iddia ederek, "Türkiye'nin İsrail için büyüyen bir tehdit" olduğunu ileri sürmüştü. Greene, bu iddiaların ittifak yapısına zarar verecek boyutta tehlikeli olduğunu savundu.