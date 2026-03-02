Öğretmen direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Anadolu Otoyolu’nun Düzce çıkışında geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazada ağır yaralanan öğretmen İsmail Şişman’dan acı haber geldi.

Düzce'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazada, İsmail Şişman idaresindeki 81 ACL 286 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü İsmail Şişman ağır yaralandı.

Düzce'de bir dönem Türk Eğitim-Sen Düzce Şube Başkanlığı yapan ve öğretmen olan İsmail Şişman'ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği, bu sebeple kazaya karıştığı tespit edildi.

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana yoğun bakımda tedavisi devam eden öğretmen İsmail Şişman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.