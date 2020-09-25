  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık
Aktüel

Bursa'da "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:47:00 -
Bursa'da "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şüphelinin "tırnakçılık" adı verilen yöntemle yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'ndeki bir dükkana giren şüpheli, tırnakçılık yöntemiyle bir miktar para çaldı. Durumdan şüphelenen ve güvenlik kamerasını inceleyen dükkan sahibi, dolandırıldığını anlayarak polis ekiplerine haber verdi.

Ekipler, kayıtları inceledikten sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin yankesicilik yaptığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde alışveriş yapan ve 100 lira çıkaran şüphelinin, dükkan sahibi para üstünü hazırlarken az miktarda para verip, para üstünü de alarak dükkandan ayrıldığı görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mehmet Bekaroğlu, 2 milyon 620 bin TL'lik lüks aracın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu belirterek, 'Bu insan..
HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı
Siyaset

HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı

Halka hizmet etmeye çalıştığı için parti içinde çeşitli hakaretlere ve iftiralara maruz kaldığını söyleyen HDP’li Hoşhaber Belediye Başkanı ..
Altın yükselişe geçti! Uzmanlar uyarıyı böyle yaptı
Ekonomi

Altın yükselişe geçti! Uzmanlar uyarıyı böyle yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz artırımı sonrası gevşeyerek 455 TL’ye gerileyen altın yükselişe geçti. Büyüme trendine giren altın i..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı