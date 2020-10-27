Bursa'da telef olan koyunların ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kırsal Danişment Mahallesi'nde bir üreticiye ait koyunlardan 13'ü telef oldu.

Medine ve Ali Rıza Kılıç çifti, banka kredisiyle aldıkları koyunlardan bazılarının telef olması üzerine veterinere durumu bildirdi.

Veteriner tarafından yapılan kontrollerin ardından 13 koyunun ölüm nedeninin tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Medine Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce hayvanlarına kulak küpesi takıldığını söyledi.

Kılıç, "Küpe takılmasının 14'üncü günü hayvanlar birer birer ölmeye başladı. Hayvanlarımızın tetanos olduğundan şüpheleniyoruz. Bizim meleklerimiz bunlar. Bunlardan para kazanacağız da idare olacağız. 100 bin lira kredi borcumuz var. Hayvanlarımın hepsi gebeydi. Bunların kuzularını satıp borcumu ödeyecektim. Ben şimdi ne yapacağım?" diye konuştu.