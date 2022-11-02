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Yerel Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Yerel

Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 07:02:00 - 2022-11-02 07:28:42

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra aralarında İstanbul'un da yer aldığı çevre illerden gelen çok sayıda ekip yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın, yoğun çalışmalar sonucunda yaklaşık 11 saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında dumandan etkilenen 12 kişiye hastanede müdahale edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, tesis yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan 85 öğrenci tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

 

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