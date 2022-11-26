Bursa'da suç makinesi yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bazı evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kurşunlu Mahallesi'nde kapısı açık olan evin önünde bazı eşyaların bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Olay yerine giden ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada, 3 ayrı suçtan aranan N.Y'nin (52) kullandığı araçta, söz konusu evden çalınan eşyaların bulunduğunu belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve jandarma birimlerince yapılan araştırma sonucunda, aynı mahalledeki başka iki evden 14 musluk, banyo bataryası ve LCD televizyonun çalınmasının failinin de N.Y. olduğu tespit edildi.

Ayrıca N.Y'nin 71 suçtan kaydının olduğu, bunun yanı sıra ifadesinin alınmasına yönelik 3 ayrı olaydan hakkında arama kararı bulunduğu saptandı.

Gözaltına alınan N.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ele geçirilen ev eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.