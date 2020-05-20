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Bursa’da sokağa çıkmanın faturasını ağır ödediler

Tüm Türkiye’de geçerli olan hafta sonu sokak kısıtlamasını Bursa’da ihlal ederek dışarı çıkan bin 825 kişiye, 2 milyon 825 bin lira ceza yazıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:12:42 -
Bursa’da sokağa çıkmanın faturasını ağır ödediler

Tüm Türkiye’de geçerli olan hafta sonu sokak kısıtlamasını Bursa’da ihlal ederek dışarı çıkan bin 825 kişiye, 2 milyon 825 bin lira ceza yazıldı.


Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında hafta sonu 6 bin 300 emniyet ve jandarma ekibi görev aldı. Ekipler, Bursa’nın 75 ayrı noktasında önlem aldı. Zorunlu izinli sayılan kişilere maske ve sosyal mesafe kuralına karşı uyarılarda bulunan ekipler, izinsiz çıkan bin 119 kişiye 2 milyon 825 bin lira para cezası kesti.


Dört günlük sokak kısıtlamasının ardından hafta içi de devam eden kısıtlamalarda ise polis ve jandarma ekipleri vatandaşlara maskesiz ve sosyal mesafe kuralı konularında uyarılarda bulunarak çalışmalarına devam ediyor.

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