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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1425 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:18:49 -
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1425 kişiye ceza

BURSA (AA) - Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1425 kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 1425 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki 1033 kişi ile Bursa Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki 392 kişiye toplamda 3 milyon 335 bin 716 lira idari para cezası uygulandı.

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