Bursa’da soğuk hava deposunda yangın
Bursa’nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa’nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
İznik’in Elbeyli Mahallesi yakınlarında bir soğuk hava deposunda iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede soğuk hava deposunu sararken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının büyüklüğü nedeniyle çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Siyah dumanlar ilçenin birçok noktasında görülürken, yangının alanı gittikçe büyüyor.
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO