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Yerel Bursa'da silahlı saldırı
Yerel

Bursa'da silahlı saldırı

Bursa'da silahlı saldırı sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 05:47:00 -
Bursa'da silahlı saldırı

Merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Hizmet Sokağı'nda, iddiaya göre, sokakta bekleyen Berdan Gülmez (18) ve Görkem Kartal (20) kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırıya uğradı.

Gülmez ve Kartal vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırgan veya saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Görkem Kartal'ın ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin olayın ardından kaçtığı iddia edilen araç ise Bursa Şehir Hastanesi yakınlarında park halinde ve ön camı kırık bulundu.

Ayrıca otomobilin yanında bulunan bir iş makinesinin silindir kısmına gizlenmiş pompalı silah ile tabanca bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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