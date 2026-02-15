  • İSTANBUL
Bursa'da servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya girdi, 9 yaralı!
Yerel

Bursa'da servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya girdi, 9 yaralı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bursa'da servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya girdi, 9 yaralı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. İki aracın da savrulduğu feci kazada sürücüler ve işçiler dahil olmak üzere toplam 9 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İnegöl Burhaniye Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası, sabah trafiğini felç etti. Ümral M. idaresindeki servis minibüsü ile Hümeyra A. yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde şiddetli bir şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da farklı yönlere savrulurken, çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçların içerisinden yaralıları titizlikle çıkardı. Kazada sürücüler Ümral M. ve Hümeyra A.’nın yanı sıra otomobilde bulunan Sümeyye Y., Betül Y., Elif Y. ile minibüste bulunan işçiler İbrahim Y., Nilgün B., Celalettin K. ve Rahime K. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı 9 kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

