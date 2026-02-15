Bursa'da servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya girdi, 9 yaralı!

İnegöl Burhaniye Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası, sabah trafiğini felç etti. Ümral M. idaresindeki servis minibüsü ile Hümeyra A. yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde şiddetli bir şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da farklı yönlere savrulurken, çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçların içerisinden yaralıları titizlikle çıkardı. Kazada sürücüler Ümral M. ve Hümeyra A.’nın yanı sıra otomobilde bulunan Sümeyye Y., Betül Y., Elif Y. ile minibüste bulunan işçiler İbrahim Y., Nilgün B., Celalettin K. ve Rahime K. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı 9 kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.